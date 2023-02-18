Варшава, 18 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Около половины стран — членов ЕС согласны организовывать совместные производства боеприпасов для киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с журналистами.

Tytus Żmijewski/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы конструируем, я говорил об этом с премьером Эстонии, так как она поднимает эту тему, коалицию стран, которые были бы готовы производить вместе боеприпасы, финансировать производство боеприпасов в как можно больших объемах», — сказал он.

Глава польского правительства подчеркнул, что на саммите Евросоюза лишь немногие выступили за совместное производство и закупку боеприпасов, однако в настоящее время число согласных с этим европейских стран растет.

По его словам, с инициативой согласна половина стран Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО гораздо опаснее возможная победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта.