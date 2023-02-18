Москва, , 15:25 — REGNUM Совет главных конструкторов РКК «Энергия» рекомендовал госкомиссии запустить корабль «Союз МС-23» к МКС 24 февраля. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Роскосмоса.

Первоначально запустить «Союз МС-23» в беспилотном режиме планировали 16 марта, затем запуск перенесли на начало месяца. Новую рекомендацию специалисты выдали после изучения информации о грузовом корабле «Прогресс МС-21», на котором 11 февраля произошла разгерметизация системы терморегулирования.

Также они детально осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23», который находится в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре. Повреждений на нём не выявлено.

«В результате совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 03:34 мск», — говорится в сообщении.

«Союз МС-23» должен вернуть на Землю экипаж корабля «Союз МС-22», который получил повреждения в результате попадания метеорита. Ранее в Роскосмосе сообщили, что 19 февраля будет сведён с орбиты и затоплен в Тихом океане грузовик «Прогресс МС-21».

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