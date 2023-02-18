В Хмельницком сообщили о поражении военного объекта
Глава администрации Хмельницой области Гамалий: ракетный удар поразил военный объект
Киев, 18 февраля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В городе Хмельницком на западе Украины поражен военный объект, заявил 18 февраля глава местной областной администрации Сергей Гамалий.
Прес-служба Хмельницької обласної адміністрації.
Сергей Гамалий.
По его словам, в 10:00 мск было нанесено два ракетных удара.
«Один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом», — сказал он в эфире единого украинского телемарафона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группы украинских военных и бронированная техника были ликвидированы благодаря эффективной работе экипажей ударных вертолётов Ми-35.
Вертолёты атаковали цели, меняя построения и сохраняя свободу манёвров. Задачи по уничтожению бронетехники и других объектов ВСУ выполняли военнослужащие армейской авиации Западного военного округа.