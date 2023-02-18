В Японии созвали заседание Совета нацбезопасности после запуска ракеты КНДР
Токио, 18 февраля 2023, 15:06 — REGNUM Правительство Японии организовало заседание Национального совета безопасности после падения ракеты КНДР, предположительно, внутри исключительной экономической зоны страны к западу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство «Киодо».
По информации журналистов, в Японии началось заседание Национального совета безопасности.
Напомним, что правительство Японии заявило протест КНДР после запуска ракеты. По оценке минобороны Японии, возможная дальность полета данной ракеты превышала 14 тыс. км, поэтому она была способна достичь континентальной территории США.
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