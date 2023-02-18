Токио, 18 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Правительство Японии организовало заседание Национального совета безопасности после падения ракеты КНДР, предположительно, внутри исключительной экономической зоны страны к западу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство «Киодо».

kcnawatch. co/Global Look Press Пуск баллистической ракеты. КНДР

По информации журналистов, в Японии началось заседание Национального совета безопасности.

Напомним, что правительство Японии заявило протест КНДР после запуска ракеты. По оценке минобороны Японии, возможная дальность полета данной ракеты превышала 14 тыс. км, поэтому она была способна достичь континентальной территории США.

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