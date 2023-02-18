СМИ: в Потсдаме неизвестные установили российский флаг на здании бывшего парламента

Потсдам, Германия, , 15:13 — REGNUM В городе Потсдаме неизвестными установлен флаг России, полиция начала расследование, сообщает 18 февраля агентство DPA.

Флаг России в городе Потсдаме © Paul Zinken/Global Look Press

Автор материала утверждает, что российский триколор появился на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга. Неизвестные нанесли на стены латинскую букву Z в знак поддержки спецоперации России на Украине. Местные жители называют строение «Кремлём».

Правоохранители ведут расследование, собственника здания обязали удалить надписи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года немецкие политики подтверждали, что жители восточной части Германии поддерживали спецоперацию на Украине и развешивали немецкие флаги рядом с российскими, а на машинах с киевскими номерами появлялись вырезанные буквы Z.