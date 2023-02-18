DPA: российский триколор появился на здании немецкого Потсдама
DPA: в Потсдаме на здании бывшего парламента появились российский флаг и буква Z
Потсдам, Германия, 18 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В городе Потсдаме неизвестными установлен флаг России, полиция начала расследование, сообщает 18 февраля агентство DPA.
Автор материала утверждает, что российский триколор появился на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга. Неизвестные нанесли на стены латинскую букву Z в знак поддержки спецоперации России на Украине. Местные жители называют строение «Кремлём».
Правоохранители ведут расследование, собственника здания обязали удалить надписи.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года немецкие политики подтверждали, что жители восточной части Германии поддерживали спецоперацию на Украине и развешивали немецкие флаги рядом с российскими, а на машинах с киевскими номерами появлялись вырезанные буквы Z.