Краснодар, , 15:03 — REGNUM Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Кущёвском районе в поселке Комсомольском Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации, поступившей в МЧС, 18 февраля в 02:45 произошло возгорание на площади 10 кв. м в частном домовладении по улице Центральной.

Пожар удалось локализовать в 03:08, огонь был полностью ликвидирован в 03:13. Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

«На месте пожара обнаружены два погибших ребенка 2020 и 2022 годов рождения», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается, проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник правоохранительных органов получил ранения в ходе проведения спецоперации по освобождению заложников в цветочном магазине Москвы.