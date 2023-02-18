Актрису Людмилу Абрамову похоронят 20 февраля на Долгопрудненском кладбище

Москва, , 14:54 — REGNUM Похороны бывшей жены Владимира Высоцкого актрисы Людмилы Абрамовой пройдут 20 февраля. Об этом 18 февраля сообщил её сын Никита Высоцкий.

Никита Высоцкий © Владимир Трефилов/РИА Новости

«Она скончалась вчера, долго болела. В понедельник похороним», — приводит слова Высоцкого «Газета.ru».

Он рассказал, что похоронят Абрамову на Долгопрудненском кладбище, «где её родители лежат». Прощание с актрисой пройдёт «по-семейному».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абрамова скончалась в возрасте 83 лет.

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