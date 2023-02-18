Сын Высоцкого сообщил, когда похоронят его мать Людмилу Абрамову
Актрису Людмилу Абрамову похоронят 20 февраля на Долгопрудненском кладбище
Москва, 18 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Похороны бывшей жены Владимира Высоцкого актрисы Людмилы Абрамовой пройдут 20 февраля. Об этом 18 февраля сообщил её сын Никита Высоцкий.
Владимир Трефилов/РИА Новости
Никита Высоцкий
«Она скончалась вчера, долго болела. В понедельник похороним», — приводит слова Высоцкого «Газета.ru».
Он рассказал, что похоронят Абрамову на Долгопрудненском кладбище, «где её родители лежат». Прощание с актрисой пройдёт «по-семейному».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абрамова скончалась в возрасте 83 лет.