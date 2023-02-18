Москва, , 14:44 — REGNUM Российские войска уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, разбили склад боеприпасов противника под Угледаром. Об этом сообщает 18 февраля Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.02.2023 г.). Игорь Конашенков Цитата из видео Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у города Угледар и села Пречистовка в ДНР, а также у села Полтавка в Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 50 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Под Угледаром уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.