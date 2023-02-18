Москва, 18 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении свыше 50 военнослужащих ВСУ, сообщили 18 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

Огневое поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Угледара и Пречистовки (ДНР), Полтавки (Запорожская область).

Также на данном направлении было уничтожено семь единиц техники (четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица) и склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ (в районе Угледара).

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска полностью освободили населённый пункт Гряниковка Харьковской области.