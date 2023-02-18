Минобороны РФ: потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 80 военных

Москва, , 14:41 — REGNUM Российские войска полностью освободили населённый пункт Гряниковка Харьковской области. Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождён населённый пункт Гряниковка Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он отметил, что огнём артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение технике и живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Западное и Крахмальное Харьковской области и Новосёловское (ЛНР).

По его словам, потери ВСУ составили до 80 военных. Уничтожены четыре автомобиля, три боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

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