Москва, 18 февраля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Российские войска полностью освободили населённый пункт Гряниковка Харьковской области. Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождён населённый пункт Гряниковка Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он отметил, что огнём артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение технике и живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Западное и Крахмальное Харьковской области и Новосёловское (ЛНР).

По его словам, потери ВСУ составили до 80 военных. Уничтожены четыре автомобиля, три боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».