Китай готовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине
Китай к концу февраля подготовит предложение по разрешению украинского конфликта
Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Китае к концу февраля представят документ с позициями по политическому урегулированию украинского конфликта, сообщил 18 февраля член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что в документе повторятся предложения, сделанные ранее председателем КНР Си Цзиньпином, «в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьёзно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».
Также Китай изложит в документе тезис о невозможности ведения ядерной войны и победы в ней. Власти КНР намерены выступить против диверсий на ядерных объектах и атомных электростанциях, добавил Ван И.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США, Евросоюз и НАТО должны сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности.