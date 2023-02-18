Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Китае к концу февраля представят документ с позициями по политическому урегулированию украинского конфликта, сообщил 18 февраля член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что в документе повторятся предложения, сделанные ранее председателем КНР Си Цзиньпином, «в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьёзно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».

Также Китай изложит в документе тезис о невозможности ведения ядерной войны и победы в ней. Власти КНР намерены выступить против диверсий на ядерных объектах и атомных электростанциях, добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США, Евросоюз и НАТО должны сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности.