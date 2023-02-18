Москва, , 14:48 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья», он не вернётся на эту должность до окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС.

Дмитрий Ильиных (в центре) Владимир Песня/РИА Новости

«Это та старая история», — приводит агентство слова Ильиных, который добавил, что временно покинул пост спортивного директора «Белогорья» до конца дисквалификации.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что олимпийского чемпиона 2012 года волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен был дисквалифицирован с 13 января 2023 года до 12 января 2025 года.

По словам Яременко, он вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Мусэрским проходил по списку бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через полтора года после начала слушания дела», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола.

Он также пояснил, что медали Олимпиады-2012 спортсмен не лишится, поскольку проба, из-за которой было вынесено наказание, была взята на чемпионате России в 2013 году.

Уточняется, что Олимпийский чемпион Мусэрский был дисквалифицирован на девять месяцев с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Сейчас он выступает за японский клуб «Сантори Санбёрдс».