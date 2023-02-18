Москва, 18 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья», он не вернётся на эту должность до окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС.

Владимир Песня/РИА Новости Дмитрий Ильиных (в центре)

«Это та старая история», — приводит агентство слова Ильиных, который добавил, что временно покинул пост спортивного директора «Белогорья» до конца дисквалификации.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что олимпийского чемпиона 2012 года волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, аннулированы. Такое решение 13 января принял дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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