Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении
Москва, 18 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении до 20 военных ВСУ, сообщили 18 февраля в Министерстве обороны РФ.
РИА Новости
Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил РФ
«На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, были уничтожены четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные усиливают группировку на подконтрольной части Запорожской области.
Читайте также: Рогов заявил, что ВСУ усиливают группировку в Запорожской области