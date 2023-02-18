Москва, 18 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении до 20 военных ВСУ, сообщили 18 февраля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил РФ

«На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные усиливают группировку на подконтрольной части Запорожской области.

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