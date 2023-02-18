Москва, 18 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие 24 часа поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru ВС РФ

По её информации, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 112 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции освободили поселок Гряниковка в Харьковской области.