В ДНР сообщили об эвакуации командования группировки ВСУ из Артёмовска
Донецк, 18 февраля 2023, 14:36 — REGNUM Командование группировки ВСУ эвакуировано из Артёмовска. Об этом 18 февраля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — приводит слова Гагина ТАСС.
По его словам, группировка ВСУ в Артёмовске обречена при такой активизации наступления ЧВК «Вагнер».
Он отметил, что Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение, но эти попытки успешно пресекает артиллерия российских войск.
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