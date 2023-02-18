Советник врио главы ДНР: командование группировки ВСУ эвакуировано из Артёмовска

Донецк, , 14:36 — REGNUM Командование группировки ВСУ эвакуировано из Артёмовска. Об этом 18 февраля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — приводит слова Гагина ТАСС.

По его словам, группировка ВСУ в Артёмовске обречена при такой активизации наступления ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение, но эти попытки успешно пресекает артиллерия российских войск.

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