Донецк, 18 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Командование группировки ВСУ эвакуировано из Артёмовска. Об этом 18 февраля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — приводит слова Гагина ТАСС.

По его словам, группировка ВСУ в Артёмовске обречена при такой активизации наступления ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение, но эти попытки успешно пресекает артиллерия российских войск.