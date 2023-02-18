Москва, 18 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции освободили поселок Гряниковка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Наступление на купянском направлении продолжается, отметили в ведомстве.

13 февраля в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора (ДНР), 6 февраля — Николаевки (ДНР).