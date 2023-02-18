Кейптаун, , 14:42 — REGNUM Россия возглавила военно-морские учениях ЮАР, РФ и КНР под кодовым названием «Мози-2», проходящих в Индийском океане. Об этом 18 февраля сообщило министерство обороны африканской страны.

Фрегат Адмирал Горшков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ведущей страной учений является Россия, а принимающей — Южно-Африканская Республика», — говорится в сообщении, опубликованном на портале ведомства.

Уточняется, что активная часть учений, которые начались в акватории между Дурбаном и заливом Ричардс-Бей накануне и продлятся до 27 февраля, стартует 22 февраля.

Сообщается, что учения «Мози-2» призваны повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля армия обороны Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon.