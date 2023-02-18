Токио, 18 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Японии полагают, что межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи, которая была запущена 18 февраля, была способна достичь континентальной территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

MICHAEL REYNOLDS/EPA Ясукадзу Хамада

Он сообщил, что, по оценке оборонного ведомства Японии, возможная дальность полета этой ракеты превышала 14 тыс. км, поэтому она была способна достичь континентальной территории США.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Японии заявило протест КНДР после запуска ракеты.

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