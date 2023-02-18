Москвичам предсказали возвращение морозной погоды

Москва, , 14:38 — REGNUM В Москве и Московской области на следующей неделе (20–26 февраля) прогнозируется аномально морозная погода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москва © Виталий Белоусов/РИА Новости

По словам метеоролога, на предстоящей семидневке ожидается хорошее похолодание, с морозами, каких не было с Рождества.

«С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 градусов, а дневные — около -10 градусов. В понедельник, в ночь на вторник, закончится снег, и после этого начнётся понижение температуры», — сказал Шувалов.

Он добавил, что погода в эти дни будет ниже нормы на четыре-пять градусов. К выходным потеплеет до -6 градусов, пройдёт небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве из-за 30-градусных морозов для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей повысили температуру теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов.