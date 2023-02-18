Токио, 18 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Летающий автомобиль с пассажиром на борту совершил первый полёт на открытом воздухе в городе Оита на западе Японии. Об этом сообщает 18 февраля газета Nikkei.

Cfoto/Global Look Press Летающий автомобиль

Двухместный летательный аппарат взлетел с искусственного острова, поднялся на высоту около 30 метров и пролетел примерно 400 метров. Он оставался в воздухе 3,5 минуты. Испытание провёл местный консорциум авиационных и автомобильных компаний.

«Я почувствовал лёгкую вибрацию, когда машина зависла в воздухе. Но в целом мне понравилось приятное ощущение мягкого плавания», — рассказал о полёте глава консорциума Хироши Кирино.

Испытание завершилось полным успехом, подчеркнул он. Такой пилотируемый полёт на открытом воздухе впервые одобрило японское министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Консорциум MASC проводит беспилотные испытания с 2021 года. Предполагается, что летающие автомобили, которые смогут взлетать и приземляться вертикально, уменьшат заторы на городских дорогах, а также будут использоваться на удалённых островах и в горных районах.