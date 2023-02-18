Долгопрудный, Московская область, 18 февраля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Михаил Овечкин, отец российского хоккеиста Александра Овечкина, похоронен на Долгопрудненском кладбище. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС.

Nhl.com Александр Овечкин

Отмечается, что на прощании присутствовали Александр Овечкин, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, а также представители хоккейного и футбольного клуба «Динамо» и Федерации хоккея России (ФХР).

Михаил Овечкин выступал за резервную команду футбольного «Динамо». После завершения карьеры он работал детским футбольным тренером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Овечкин скончался 15 февраля на 72-м году жизни.