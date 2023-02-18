Москва, 18 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала возможную смену спортивного гражданства российскими фигуристами. Своё мнение она выразила в интервью «Спорт-Экспресс».

«Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. В СССР была масса случаев, когда люди из Москвы и Санкт-Петербурга убегали в другие страны», — сказала она, добавив, что спортсменам необходимо выступать на чемпионатах Европы и мира.

Александр Демьянчук/ТАСС Фигуристка

По словам фигуристки, многие переходы, которые осуществлялись в не такие сильные федерации, заканчивались ничем.

«Так что нужно еще раз подумать, за кого выступать — за условный Азербайджан или за Россию», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко возмутился решениями судей на соревнованиях в Перми.