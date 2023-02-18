Столтенберг заявил, что для НАТО опаснее победа России, чем эскалация конфликта

Брюссель, , 14:06 — REGNUM Для НАТО гораздо опаснее возможная победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта, заявил 18 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба варианта содержат риск, но «победа Путина» хуже, считает Столтенберг.

Как сообщалось ранее, Столтенберг также отмечал, что страны НАТО должны готовиться к продолжению противостояния с Россией и после завершения горячей фазы конфликта на Украине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь призвал продолжать вооружать Украину и «параллельно» вести с Россией переговоры о мире.

Поставки оружия с Запада должны помочь контрнаступлению ВСУ, после которого можно будет говорить о мире на киевских условиях, отмечал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.