Брюссель, 18 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Для НАТО гораздо опаснее возможная победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта, заявил 18 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Оба варианта содержат риск, но «победа Путина» хуже, считает Столтенберг.

Как сообщалось ранее, Столтенберг также отмечал, что страны НАТО должны готовиться к продолжению противостояния с Россией и после завершения горячей фазы конфликта на Украине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь призвал продолжать вооружать Украину и «параллельно» вести с Россией переговоры о мире.

Поставки оружия с Запада должны помочь контрнаступлению ВСУ, после которого можно будет говорить о мире на киевских условиях, отмечал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.