Канберра, 18 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Сиднее жители Австралии провели акцию в поддержку России около здания генерального консульства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов акции Семена Бойкова.

Цитата из видео: «Митинг в поддержку России в Сиднее» Митинг в Австралии

«На митинг вышло около полутора тысячи человек и практически не было русских», — сказал он, уточнив, что в акции приняли участие австралийцы и представители коренных народов.

По его словам, митингующие развернули российские флаги, установили на трибуне портрет президента России Владимира Путина, а также держали плакаты с лозунгами: «Нет войне с Россией!», «Украина — террористическое государство. Поддерживай Россию!».

Он уточнил, что на митинге также выступили кандидаты на предстоящих выборах в парламент Дэвид Грэм и Рикардо Бози. Байков подчеркнул, что Бози поблагодарил российского лидера, армию и народ России, сражающихся «в реальной войне».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции начали разрабатывать за два месяца до начала специальной военной операции на Украине.