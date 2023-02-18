Вашингтон, 18 февраля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Большинство американцев считают, что администрация президента США Джо Байдена слишком долго бездействовала, прежде чем сбить китайский аэростат. Об этом говорят результаты опроса Harvard CAPS-Harris Poll.

t. me/oizmedia Опрос в США

Отмечается, что 63% жителей США считают, что администрация Байдена бездействовала слишком долго в ситуации с китайским аэростатом. Ещё 37% считают, что действия были предприняты своевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США завершились поисковые операции по обнаружению обломков двух летающих объектов, которые были сбиты 10 и 12 февраля.