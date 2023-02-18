На юге Ирака нашли царский дворец и храм 4500-летней давности

Лондон, , 14:11 — REGNUM Британские археологи изучают руины храма и царского дворца древних шумеров, обнаруженные в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Об этом говорится в сообщении Британского музея и публикации The Guardian.

Древние руины в Ираке © Michael Runkel/Global Look Press

Царский дворец находился на территории древнего шумерского города Гирсу и был построен по меньшей мере 4500 лет назад. Город Гирсу открыли ещё в XIX веке, он пострадал от грабежей и незаконных раскопок.

Различить очертания древних строений археологам помогла подробная аэросъёмка местности. На месте, где стоял дворец, уже нашли больше 200 клинописных табличек с административными записями древнего города.

По словам директора Британского музея Хартвига Фишера, новые находки могут «невероятно расширить представления науки об этой важной цивилизации» — мире древних шумеров.

Обнаружены и руины храма бога Нинурты, также известного как Нингирсу — покровитель Гирсу. Ученые полагают, что к храму могли массово приходить паломники.