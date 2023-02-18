Москва, 18 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-21» с повреждённой системой терморегулирования 19 февраля сведут с орбиты и затопят в Тихом океане. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos/Global Look Press Корабль Прогресс

Грузовик ранее отвели от МКС, чтобы космонавты провели съёмку его внешней поверхности для выяснения причины утечки хладагента. Сведение с орбиты, намеченное на 07:03 мск 18 февраля, отложили для анализа полученной информации.

«Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится», — сообщили в Роскосмосе.

Ожидается, что в 06:57 мск несгоревшие фрагменты корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Прогресс МС-21» прибыл на МКС 28 октября 2022 года с более чем 2,5 тонны грузов.