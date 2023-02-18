Сотрудника полиции ранили при освобождении заложников в цветочном магазине Москвы

Москва, , 13:54 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов получил ранения в ходе проведения спецоперации по освобождению заложников в цветочном магазине Москвы, сообщает 18 февраля пресс-служба столичного Главного следственного управления СКР.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточняют, что при освобождении заложников подозреваемый «произвёл не менее одного выстрела в сотрудника полиции, причинив ему своими действиями огнестрельное ранение».

Полицейский доставлен в московскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в цветочном магазине Москвы двое мужчин удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет.

Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).