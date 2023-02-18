Киев, 18 февраля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины готовит суд над российским военным летчиком, сообщили представители ведомства 18 февраля.

Стрингер/РИА Новости Генеральная прокуратура Украины

Речь идет о пилоте, чей самолет был сбит над Черниговом в марте 2022 года. По версии Киева, уже после приземления летчик застрелил местного жителя.

Имя пилота не указывается, доказательства якобы совершенного им преступления также не приводятся.