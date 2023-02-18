Спикер Рады заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Киев, , 13:58 — REGNUM Украина рассчитывает получить приглашение в Североатлантический альянс уже в июне текущего года. Об этом 18 февраля заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук © MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

«Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в альянс», — сказал он.

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Стефанчук подчеркнул, что вопрос, связанный с приглашением Украины в Североатлантический альянс обсуждался на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны быть готовы к тому, что противостояние с Россией продлится очень много лет.