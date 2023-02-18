Токио, , 13:47 — REGNUM В министерстве обороны Японии предположили, что Северная Корея могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты предположили, что ракета могла быть запущена по так называемой навесной траектории.

При этом агентство «Киодо», ссылаясь на информацию минобороны Японии, сообщает, что баллистическая ракета была в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние порядка 900 км с максимальной высотой полета в 5,7 тыс. м.

Уточняется, что в этой связи правительство Японии по дипломатическим каналам в Пекине заявило Северной Корее решительный протест.

Читайте также: В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты