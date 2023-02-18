Токио, 18 февраля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В министерстве обороны Японии предположили, что Северная Корея могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Журналисты предположили, что ракета могла быть запущена по так называемой навесной траектории.

При этом агентство «Киодо», ссылаясь на информацию минобороны Японии, сообщает, что баллистическая ракета была в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние порядка 900 км с максимальной высотой полета в 5,7 тыс. м.

Уточняется, что в этой связи правительство Японии по дипломатическим каналам в Пекине заявило Северной Корее решительный протест.

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