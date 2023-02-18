Советник Буша заявил, что Обаму предупреждали насчёт России и Крыма

Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Администрация Джорджа Буша — младшего перед тем, как уйти в отставку, предупредила администрацию Барака Обамы по поводу угроз со стороны России в отношении Крыма, Украины и Европы. Об этом 18 февраля заявил бывший советник Буша по нацбезопасности Стивен Хэдли в мемуарах «Передача полномочий».

Экс-президент США Джордж Буш — младший © Ringo Chiu/Zuma\TASS

По его словам, в 2009 году команда Буша составила для своих преемников меморандум из 40 записок, в которых оценила ситуацию в мире.

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В частности, там утверждалось, что Россия может «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму», а также использовать зависимость Европы от поставок энергоносителей.

Кроме того, советники Буша предполагали, что Россия может применить политические средства, чтобы вбить клин между США и европейскими странами.