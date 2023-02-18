Варшава, 18 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Страны восточного фланга Североатлантического альянса готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генсека, заявил 18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы, как страны Центральной Европы, Восточной Европы — восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что единственный способ гарантировать «продолжительный и справедливый» мир на Украине заключается в том, чтобы оказывать Киеву военную поддержку.