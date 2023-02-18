В горах Кубани и Адыгеи возможен сход лавин
Краснодар, 18 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Сход лавин прогнозируется в горах Адыгеи и Краснодарского края с 18 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия. Республика Адыгея
По ее информации, с 18:00 18 февраля до 18:00 20 февраля в горах Адыгеи и Краснодарского края выше двух тысяч метров лавиноопасно.
Сотрудники спасательного ведомства просят жителей соблюдать меры безопасности.
Как передавало ИА REGNUM, городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада.