Губернатор: после обстрела ВСУ в курской деревне нарушено электроснабжение
Глушковский район, Курская область, 18 февраля 2023, 13:36 — REGNUM Под обстрел со стороны ВСУ 18 февраля попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, осколками посечены строения на территории четырёх домовладений, разбиты окна, повреждены крыши и заборы.
«Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе», — добавил глава Курской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ВСУ обстреляли два приграничных села Горналь и Гуево Суджанского района Курской области. В окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.