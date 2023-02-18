ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области

Глушковский район, Курская область, , 13:36 — REGNUM Под обстрел со стороны ВСУ 18 февраля попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, осколками посечены строения на территории четырёх домовладений, разбиты окна, повреждены крыши и заборы.

«Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе», — добавил глава Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ВСУ обстреляли два приграничных села Горналь и Гуево Суджанского района Курской области. В окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.