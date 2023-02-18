Глушковский район, Курская область, 18 февраля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Под обстрел со стороны ВСУ 18 февраля попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По его словам, осколками посечены строения на территории четырёх домовладений, разбиты окна, повреждены крыши и заборы.

«Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе», — добавил глава Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ВСУ обстреляли два приграничных села Горналь и Гуево Суджанского района Курской области. В окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.