Сеул, 18 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. 17 февраля КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно выводам южнокорейских военных и представителей разведывательной службы, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Hwasong-17. Снаряд был запущен около 17:22 по местному времени с территории аэропорта Сунан, расположенного недалеко от Пхеньяна.

Между тем в министерстве обороны Японии уточнили, что, предположительно, падение ракеты могло произойти в водах к западу от полуострова Осима (Хаккайдо). По предварительным данным, ракета пролетела около 900 км, достигнув максимальной высоты 5700 км.