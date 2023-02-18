Комиссия по биолабораториям расследует факт применения Украиной отравляющих веществ

Москва, , 13:23 — REGNUM Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств деятельности американских биолабораторий на территории Украины расследует факт применения отравляющих веществ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Совет Федерации России

Ранее РИА Новости со ссылкой на российского военного сообщило, что над позициями российских войск под Угледаром утром 16 февраля появились два ударных беспилотника ВСУ, один из которых был сбит, а второй успел сбросить химический боеприпас.

«В рамках нашего расследования мы исследуем этот факт, который уже сейчас следует квалифицировать как международное преступление», — сказала Яровая, слова которой приводит пресс-служба Госдумы.

Депутат отметила, что предварительные выводы о военно-прикладном характере биологического проекта Вашингтона на Украине и использовании Украины как военно-биологического полигона против России полностью подтверждаются.

«Те, кто раздавал булочки на Майдане и подогревал госпереворот на Украине, теперь раздают военные приказы и готовят военную начинку для вскормленного преступного режима», — считает сопредседатель парламентской комиссии.