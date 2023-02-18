Москва, 18 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В то время как страны Запада готовятся к новому этапу конфликта с Москвой и угрожают ей «адскими санкциями», западная цивилизация испытывает кризис. Те, кто принимает решения, не могут даже приблизиться к постели умирающей цивилизации, поскольку заняты подготовкой киевского режима к новому этапу схватки.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Однако самый сильный удар по России приходится не на военную или экономическую части конфликта, а на невидимую часть, которая маскируется под яркими лозунгами. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Автор отмечает, что правительство Франции легализовало однополые браки, а также возможность усыновления такими парами детей, что привело к исчезновению слов «мать» и «отец» из школьных и медицинских документов. По её мнению, ребёнок в таких семьях лишается главной жизненной опоры, он не имеет возможности определить свою принадлежность к матери или отцу.

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В статье также говорится, что в странах Европы процветает наркомания и проституция, а объем поставок наркотиков из латиноамериканских стран в Европейский союз составляет около 60 млрд евро в год.

Караева акцентирует внимание на том, что в нынешней Европе не обращают внимания на разрушение общества, его несущих конструкций и ролей, таких как традиционная семья.

«Она [Европа] слишком занята. Ей нужно уничтожить любое возможное сравнение и любую альтернативу цивилизационного развития», — говорится в материале.

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Обозреватель подчеркивает, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются не только ради славы и победы, но и ради сохранения традиционных ценностей. Сражения идут за жизнь, чтобы предотвратить возникновение таких явлений, как номерные родители и гедонизм, подытожила автор.