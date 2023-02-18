Аддис-Абеба, 18 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Ал призвал предоставить Африке место в Совете Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии саммита Африканского союза.

Ethiopia.gov.et Абий Ахмед Ал

Он напомнил, что сейчас Африка находится в авангарде по решениям самых актуальных мировых вопросов, в том числе по разрешению конфликтов, озеленению, защите окружающей среды и зеленой энергетике.

Политик уточнил, что Африка является мировым лидером в важных сферах для всего человечества, в связи с этим настало время, чтобы её роль была признана.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы мой голос был снова услышан, чтобы у Африки появилось постоянное членство в Совете Безопасности ООН», — заявил он, добавив, что государствам Африки нужно, чтобы они были представлены в «Большой двадцатке», «Большой семерке» и других международных клубах.