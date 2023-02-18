Брюссель, 18 февраля 2023, 13:09 — REGNUM Антироссийские санкции начали разрабатывать за два месяца до начала специальной военной операции на Украине, призналась 18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
[Иван Шилов © ИА REGNUM]

Она заявила, что Евросоюз и США приступили к разработке «масштабных экономических санкций» против России ещё в декабре 2021 года. При этом оставалась надежда на то, что ограничения применять не придётся.

Глава ЕК настаивает на увеличении давления на Россию и наращивании поставок вооружения Украине, для массового производства которых ей предложено мобилизовать европейскую промышленность.

«Это то же самое, что мы делали с вакцинами в период пандемии», — утверждает фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия раскрыла содержание десятого пакета антироссийских санкций, куда в том числе войдут ограничения на некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. Под запретом окажутся также электроника, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.