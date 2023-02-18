Глава Еврокомиссии подтвердила, что санкции против России готовили задолго до начала СВО

Брюссель, , 13:09 — REGNUM Антироссийские санкции начали разрабатывать за два месяца до начала специальной военной операции на Украине, призналась 18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Она заявила, что Евросоюз и США приступили к разработке «масштабных экономических санкций» против России ещё в декабре 2021 года. При этом оставалась надежда на то, что ограничения применять не придётся.

Глава ЕК настаивает на увеличении давления на Россию и наращивании поставок вооружения Украине, для массового производства которых ей предложено мобилизовать европейскую промышленность.

«Это то же самое, что мы делали с вакцинами в период пандемии», — утверждает фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия раскрыла содержание десятого пакета антироссийских санкций, куда в том числе войдут ограничения на некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. Под запретом окажутся также электроника, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.