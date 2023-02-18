Токио, 18 февраля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило решительный протест в связи с запуском в КНДР баллистической ракеты, упавшей в Японском море. Об этом сообщает 18 февраля агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Япония решительно протестует против запуска северокорейской ракеты, заявило правительство», — говорится в сообщении.

Минобороны Японии заявило, что никакие корабли и самолёты не пострадали в связи с ракетным пуском КНДР. По данным ведомства, запуск произошёл в 17:21 по местному времени (11:21 мск), ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

Отмечается, что Пхеньян больше месяца не проводил подобных испытаний. Прошлый запуск баллистической ракеты состоялся 1 января. В 2022 году КНДР осуществила 37 запусков различных типов ракет — рекордное число — в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Ранее о ракетном запуске КНДР заявил объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.